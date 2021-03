L’arte della mistificazione e altre debolezze della politica (Di martedì 2 marzo 2021) Il sesto romanzo di Umberto Eco è “Il Cimitero di Praga” pubblicato da Bompiani nel 2010 che riprende il tema del complotto, trattato con somma ironia ne “Il Pendolo di Foucalt” del 1988. La differenza tra i due testi è però significativa: nel Pendolo i protagonisti sono Belbo e Casaubon, dipendenti di una casa editrice dalla doppia ragione sociale, una, la Manunzio, per i talenti e l’altra, la Garamond, per i gonzi che pubblicano a proprie spese pur di essere letti da parenti e amici. Su entrambe governa il tronfio e furbo proprietario il signor Garamond, venditore di sogni agli sprovveduti autori e mellifluo cortigiano dei potenti. I due immaginano un complotto “letterario” di cui fanno filtrare la notizia nell’ambiente degli occultisti che ci cascano e finiscono per ordirne uno vero che vedrà vittima il povero Belbo, sacrificato durante una cerimonia satanista nel Conservatoire ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 marzo 2021) Il sesto romanzo di Umberto Eco è “Il Cimitero di Praga” pubblicato da Bompiani nel 2010 che riprende il tema del complotto, trattato con somma ironia ne “Il Pendolo di Foucalt” del 1988. La differenza tra i due testi è però significativa: nel Pendolo i protagonisti sono Belbo e Casaubon, dipendenti di una casa editrice dalla doppia ragione sociale, una, la Manunzio, per i talenti e l’altra, la Garamond, per i gonzi che pubblicano a proprie spese pur di essere letti da parenti e amici. Su entrambe governa il tronfio e furbo proprietario il signor Garamond, venditore di sogni agli sprovveduti autori e mellifluo cortigiano dei potenti. I due immaginano un complotto “letterario” di cui fanno filtrare la notizia nell’ambiente degli occultisti che ci cascano e finiscono per ordirne uno vero che vedrà vittima il povero Belbo, sacrificato durante una cerimonia satanista nel Conservatoire ...

