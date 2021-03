L' annuncio di Locatelli | ' Una sola dose di vaccino per chi ha avuto il Covid'

LauraManfucci : RT @Giulia_Oned1D: Comunque ANNUNCIO Anche quest’anno mi riconfermo BIMBA DI CHEF LOCATELLI @MasterChef_it Stacce #MasterChefIt https://t… - Giulia_Oned1D : Comunque ANNUNCIO Anche quest’anno mi riconfermo BIMBA DI CHEF LOCATELLI @MasterChef_it Stacce #MasterChefIt -

Ultime Notizie dalla rete : annuncio Locatelli

Il Friuli

ha precisato che "è prevista la sola eccezione dei soggetti immunodepressi, per il principio di massima cautela". Sui vaccini sono "in corso sperimentazioni anche nella popolazione ...... la conferma arriva insieme all', a sorpresa, di una conferenza stampa programmata per le ... coadiuvati dai due membri del Cts Silvio Brusaferro (Presidente Iss) e Franco(Presidente ...Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità: "Sui vaccini sono in corso sperimentazioni anche nella popolazione pediatrica, i cui risultati saranno resi disponibili nel giro di qualche settimana" ...Lo ha annunciato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa sul nuovo Dpcm, precisando che è prevista "la sola eccezione dei soggetti ...