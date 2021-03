‘L’amica geniale 3’ si sposta a Milano | primo ciak in piazza Duomo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sbarca ala fortunata serie tv “L’amica”, tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Dopo le tappe di Firenze e Torino, infatti, il set ieri si èto nel capoluogo lombardo e, in particolare, inper le riprese della terza stagione “Storia di chi fugge e di chi resta”. Le prime due stagioni della fiction Rai, dirette da Saverio Costanzo, hanno ottenuto un grande seguito, aumentando il successo planetario dei libri. Il terzo capitolo non vedrà Costanzo dietro la macchina da presa, ma da Daniele Luchetti e Emanuele Crialese. Oltre al cambio regia, cambierà anche gran parte del cast. Gaia Girace e Margherita Mazzucco e tutti gli altri giovani protagonisti della saga saranno presenti soltanto in tre episodi. Trama. Il terzo capitolo sarà ...