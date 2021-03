“L’Alternativa c’è” presentata alla Camera: “Amnistia per espulsi? Contraddizione finché M5s in maggioranza, noi opposizione a Draghi” (Di martedì 2 marzo 2021) Secondo i membri della componente “L’Alternativa c’è”, forza politica nella quale sono confluiti gli espulsi dal Movimento 5 stelle dopo il voto contrario al governo di Mario Draghi, un rientro nel Movimento in caso di “Amnistia” sarebbe una “Contraddizione in termini”. “Il problema non si pone per un semplice fatto: noi siamo un’opposizione al governo Draghi e finché il M5S si porrà come forza di maggioranza rispetto a Draghi, viene da sé che non potrebbe accettare una forza di opposizione all’interno di una forza di maggioranza”, ha spiegato l’ex deputato M5s Andrea Colletti durante la presentazione della componente alla Camera dei deputati. “Io ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Secondo i membri della componente “c’è”, forza politica nella quale sono confluiti glidal Movimento 5 stelle dopo il voto contrario al governo di Mario, un rientro nel Movimento in caso di “” sarebbe una “in termini”. “Il problema non si pone per un semplice fatto: noi siamo un’al governoil M5S si porrà come forza dirispetto a, viene da sé che non potrebbe accettare una forza diall’interno di una forza di”, ha spiegato l’ex deputato M5s Andrea Colletti durante la presentazione della componentedei deputati. “Io ...

