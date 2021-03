L’Agenzia del farmaco Ue “troppo lenta” | lo strappo di Kurz | il sovranismo dei vaccini

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 2 marzo 2021) "". Puntando il dito contro l'Agenzia europea per il(Ema), il cancelliere austriaco Sebastianha annunciato oggi una svolta 'sovranista' nella strategia del suo Paese suicontro il Covid. A nulla sono valse dunque le rassicurazioni della commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, che ieri ha annunciato uno snellimento delle procedure "per renderle più veloci possibile". L'Austria intende fare la sua strada senza fare più "affidamento sull'Ue". E non è la sola, in un momento in cui i governi degli Stati membri stanno facendo fronte da un lato a ritardi e riduzioni nella consegna deigià autorizzati, e dall'altro all'esigenza di accelerare con i programmi di somministrazione per contrastare il rischio di una nuova impennata dei contagi ...