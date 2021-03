L’accusa contro Luca Casarini | “Ha preso soldi per soccorrere i migranti” E lui insulta i magistrati

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 marzo 2021) Un accordo commerciale stipulato tra la petroliera Maersk Etienne e la società armatrice di Mare Ionio per. Tra gli indagati c’è anche. Proprio lui: l’ex No Global era il capo missione della Mare Jonio, e ora è indagato per favoreggiamento, mentre non risulta che sia indagata anche l’intera Ong Mediterranea Saving Humans. Ingente somma di corrispettivo per portare i” Tuttavia, come scrive oggi Filippo Facci su Libero, «la confusione tra scafisti e salvatori, insomma tra una professione e un’altra, resta. All’origine dell’indagine c’è un salvataggio marino dell’estate scorsa: il 5 agosto, la petroliera danese Maersk Etienne salvò dal naufragio 27ma rimase senza possibilità o volontà di attraccare, e la situazione si sbloccò solo ...