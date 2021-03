La zona bianca della Sardegna? Un foglio per scrivere il nostro futuro (Di martedì 2 marzo 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Come cambiare hosting da un server a un altro Come organizzare la propria campagna marketing con… Il migliore box doccia per il tuo bagno? I&... Leggi su galluraoggi (Di martedì 2 marzo 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Come cambiare hosting da un server a un altro Come organizzare la propria campagna marketing con… Il migliore box doccia per il tuo bagno? I&...

matteosalvinimi : Qui Sardegna, prima regione d’Italia in zona bianca: sia di buon auspicio per un graduale ritorno alla normalità ne… - NicolaPorro : Mi scrive un lettore sardo e mi spiega che, pure in #zonabianca, sono ben lungi dal riconquistare la libertà... ??… - MarioManca : «Sono in zona arancione, ma oggi mi sento bianca, rossa e verde». #LauraPausini #Sanremo2021 - davmade : Ecco che cosa si può fare e cosa no nella Sardegna zona bianca @sole24ore - maxxxks : RT @Kapparar1: La 'zona bianca' NON E' normalità. Tanto per non dimenticarlo. -