“La vita è una cosa meravigliosa” stasera in tv, i Vanzina come Frank Capra (Di martedì 2 marzo 2021) “Quando suona una campana un angelo mette le ali“. Così diceva il capolavoro di Frank Capra del 1946. Il titolo del film, “La vita è una cosa meravigliosa” stasera in tv, è un riferimento a quella favola natalizia hollywoodiana in cui un angelo, non proprio di prima categoria, dovrà ancora ricevere le ali. E cercherà una missione nella notte Santa, per guadagnarsele. Che si siano inteneriti anche Carlo ed Enrico Vanzina, quando nel 2010 portarono al botteghino, nelle festività pasquali, una storia di bontà vista a modo loro; dove i cattivi, che esistono, si redimono. Anche loro, forse, alla ricerca di un paio di ali. I Vanzina, puntuali come ogni Dicembre, ma improvvisando di Quaresima, arrivano con la storia del poliziotto Cesare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) “Quando suona una campana un angelo mette le ali“. Così diceva il capolavoro didel 1946. Il titolo del film, “Laè unain tv, è un riferimento a quella favola natalizia hollywoodiana in cui un angelo, non proprio di prima categoria, dovrà ancora ricevere le ali. E cercherà una missione nella notte Santa, per guadagnarsele. Che si siano inteneriti anche Carlo ed Enrico, quando nel 2010 portarono al botteghino, nelle festività pasquali, una storia di bontà vista a modo loro; dove i cattivi, che esistono, si redimono. Anche loro, forse, alla ricerca di un paio di ali. I, puntualiogni Dicembre, ma improvvisando di Quaresima, arrivano con la storia del poliziotto Cesare ...

