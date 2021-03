La variante nigeriana è arrivata a Brescia

(Di martedì 2 marzo 2021) La, quella isolata per la prima volta a Napoli qualche settimana fa, è stata individuata a. La città e la provincia si trovano già in zona arancione scuro. Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), ordinario di Microbiologia e microbiologia clinica all’università degli Studina e direttore del Laboratorio di Microbiologia dell’Asst Spedali Civili spiega a Adnkronos che oltre al sequenziamento genetico, “per la prima volta in Italia – annuncia l’esperto – abbiamo isolato il virus portatore di queste mutazioni, che preoccupano perché potrebbero conferire resistenza ai vaccini anti-Covid oggi disponibili”. Si tratta di “unarara – ricorda Caruso – Al momento sta evolvendo principalmente in Africa, in Nigeria” appunto, “ma ci sono ...

TgLa7 : #Covid: isolata a Brescia #variante#nigeriana. Scoperta nei laboratori degli Spedali Civili - petergomezblog : Coronavirus, primo caso a Brescia di variante nigeriana. Il presidente della Società di virologia: “Timori sull’eff… - fanpage : Brescia, isolata la variante nigeriana del Covid: “Preoccupa, può resistere al vaccino” - gianluca_bona : RT @repubblica: ?? Covid, in Lombardia il 64% dei nuovi casi dovuto alla variante inglese. A Brescia scoperto caso di variante nigeriana htt… - GiorgioGall79 : @valy_s La variante nigeriana la si trova sui viali. -

Ultime Notizie dalla rete : variante nigeriana

Rai News

La situazione Covid a Brescia è allarmante, tanto che Bertolaso ha dichiarato che potrebbe trattarsi della terza ondata. Ora è stata scoperta anche lae il virus è stato isolato. La prima volta era stata individuata a Napoli a febbraio. La città si trova in zona arancione rafforzata a causa dellainglese....Dopo il primo caso accertato a Napoli a metà febbraio , ladel coronavirus è stata rilevata anche a Brescia . Lo rende noto il presidente della Società italiana di virologia Arnaldo Caruso, spiegando che 'per la prima volta in Italia' è ..."Questo è particolarmente importante - insiste Caruso - perché è quello che dovremmo fare ogni volta che spunta una variante e cioè la sorveglianza virologica, che significa… Leggi «Abbiamo isolato il ...«Si tratta di una variante rara – ricorda Caruso – Al momento sta evolvendo principalmente in Africa, in Nigeria ma ci sono una serie di osservazioni in tutto il mondo. Scoperta e isolata a Brescia la ...