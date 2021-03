La svolta ecologica nella chiesa di Ercolano | acqua santa nelle bottiglie di vetro

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Una Pasqua sicura e plastic free per salvaguardare l’ambiente e il suo habitat: così don Marco Ricci, sacerdotedel Sacro Cuore di Gesù a(Napoli) lancia il suo monito ai fedeli. E lo fa attraverso una locandina pubblicata sul profilo facebook ‘Salute Ambiente Vesuvio’ in cui si legge che ”Innon ci saranno rami di ulivo in bustine di plastica edin bottigline di plastica. Ognuno si procurerà un rametto di ulivo e porterà un po’ diin una bottiglina diche ad ogni messa, domenica delle Palme e Pasqua, saranno benedette. L’iniziativa per salvaguardare la madre terra si inserisce nel rispetto delle disposizioni dei vescovi italiani che, in ...

igersprocida : RT @AgostinoRiitano: La svolta ecologica dei piccoli centri, che con dimensioni ridotte rendono più rapide le scelte e il coinvolgimento de… - pasraicaldo : RT @AgostinoRiitano: La svolta ecologica dei piccoli centri, che con dimensioni ridotte rendono più rapide le scelte e il coinvolgimento de… - GiuseppeMilano : RT @AgostinoRiitano: La svolta ecologica dei piccoli centri, che con dimensioni ridotte rendono più rapide le scelte e il coinvolgimento de… - AgostinoRiitano : La svolta ecologica dei piccoli centri, che con dimensioni ridotte rendono più rapide le scelte e il coinvolgimento… - LailaSimoncelli : RT @Uni_Salesiana: #ecologia @Uni_Salesiana si prepara a un #progettogreen per l'ammodernamento e l'efficientamento energetico. 'Tutto è c… -

Ultime Notizie dalla rete : svolta ecologica

Avvenire

Questo piano segnerà una decisaverso il social housing dando una forte risposta al bisogno ... rappresenterà un importante elemento di connettivita. Il parco esteso occuperà il lato ...Ribadendo che 'laè la sfida politica del XXI secolo', il primo cittadino non nasconde l'amarezza per alcuni episodi, non più accettabili, di abbandono incontrollato di rifiuti, ...MARINO (attualità) - Raccolti ben 120 quintali di rifiuti ingombranti ilmamilio.it Anche sabato sc ...In data odierna, si è svolta un’iniziativa di Formazione Sindacale rivolta a delegati, RSU, RLSA e Iscritti, in modalità video conferenza e in diretta sulla ...