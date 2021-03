La storia della foto della suora | in ginocchio davanti alla polizia in Myanmar

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 marzo 2021) Unacattolica è scesa in strada nella città di Myitkyina, capitale dello stato Kachin, nel Nord del, supplicando inle forze di sicurezza di non sparare sui giovani manifestanti, impegnati in proteste pacifiche.Lache ritrae suor Ann Nu Thawng,congregazione religiosa di San Francesco Saverio, istituto di diritto diocesano di Myitkyina, è stata postata ieri (diventando virale) sui social dal cardinale Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon ed è diventata l’immagine simbolo delle manifestazioni. Sister Nu Thawng, a SFX nun, is begging the police force NOT to shoot the civilians who are protesting for their freedom, human rights and liberty. pic.twitter.com/7p4BtZMF89— Cardinal Charles Bo (@CardinalMaungBo) February 28, 2021 Su Twitter il cardinale ...