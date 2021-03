La Spezia | la Regione trova i soldi per l’ospedale Felettino

cdsnews : #politica #laspezia - Natale e Garibaldi: 'Zona logistica semplificata per il porto spezzino, finalmente la R… - ROBERTOFIORE8 : @cdsnews strano paese il nostro ha fatto figuracce col parco, sbertucciato dopo aver detto che il suo partito valev… - annatomasi1 : REGIONE LIGURIA: SALVIAMO LA PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA - Firma la petizione! - lovetime272 : REGIONE LIGURIA: SALVIAMO LA PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Regione

Il Secolo XIX

... si svolgerà su più date nel periodo estate/autunno 2021 tra Aulla e La. Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia è stato patrocinato dal Ministero della Cultura,Toscana,......una volta che "la competenza ministeriale prevede comunque l'intesa con lainteressata. E si tratta di una intesa forte, non facilmente superabile. Però l'amministrazione, tanto alla...LA SPEZIA - Nuova puntata per la realizzazione dell'ospedale Felettino della Spezia. La Giunta Regionale ha dato il via libera ad una variazione di bilancio da 29 milioni di euro per le annualità 2021 ...«Governare significa saper mantenere le promesse e Regione Liguria, pur nella complessità di un’opera come il nuovo progetto dell’ospedale Felettino, con lo stanziamento di 29 milioni oggi lo ha ben d ...