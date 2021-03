La sottile linea rossa | Terrence Malick torna numero 1 | uno dei migliori film di guerra di sempre

(Di martedì 2 marzo 2021) LARai 4, ore 21.20. Con Sean Penn, Nick Nolte, George Clooney. Regia di. Produzione USA 1998. Durata: 2 ore e 50 minuti LA TRAMA Guadalcanal anno 1942. Gli americani sono partiti al contrattacco nelladel Pacifico, ma la resistenza dei giapponesi è durissima. Una compagnia di fucilieri versa il suo sangue per una vittoria che sembra non arrivare mai . Ne fanno parte un sergente senza cuore, un capitano che invece di cuore ne ha da vendere, un colonnello che vuol vincere e basta e tanti soldati che pensano a salvare la pelle. Ladel titolo è quella che separa l'eroismo dalla follia. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno dei più beidimai fatti. ...

eidos_psiche : RT @nemo652: #PensieroDelMattino Una delle cose più difficili nella vita é distinguere quella linea sottile che separa la speranza dall’il… - pleporace : Quelli che durante #Sanremo vedranno #JuveSpezia e il film 'La sottile linea rossa' di Terrence Malick su Rai4. - spigolonotturno : #contaminatidallabellezza La sottile linea rossa. #fotografia #arte #culture #photooftheday #photography… - RaiQuattro : Alle 21.20 'La sottile linea rossa' il capolavoro di #TerrenceMalick con #JimCaviezel #SeanPenn #NickNolte… - Levrieromomoro1 : RT @VigilanzaT: Film Tv martedì 2 marzo: The Wolf of Wall Street, Green Card, La sottile linea rossa -

Ultime Notizie dalla rete : sottile linea

Liberoquotidiano.it

... andato originariamente in onda tra il 2006 e il 2013, un vero successo, a volte si perde lache divide i "buoni" dai "cattivi" ed è questa la vera forza della serie. Recentemente ...L'esclusività del design si estende anche al posteriore, dove spiccano le luci di stop a forma di freccia situate agli estremi laterali e collegate da unarossa. Il nuovo Hyundai Bayon ...Tina Fey e Amy Poehler ai Golden Globe 2021. Sono due delle dee più amate e temute di Hollywood perché per la coppia di comiche formata da Tina Fey, 50 anni, e Amy Poehler, 49, ...Il rigore di Franck e un miracolo di Donnarumma portano il Diavolo agli ottavi: oggi il sorteggio. Ibra in campo solo nella ripresa ...