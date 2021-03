La sostituzione di Arcuri e il nuovo dpcm: Draghi prepara un appello al Paese (Di martedì 2 marzo 2021) Un incontro non annunciato di mezz’ora a Palazzo Chigi, dal quale Domenico Arcuri è uscito senza rilasciare alcuna dichiarazione. Mentre il premier Mario Draghi si è limitato a diffondere una nota: «Il presidente del Consiglio ha nominato Francesco Paolo Figliuolo nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del governo». Draghi, scrive Repubblica, avrebbe chiesto ad Arcuri di inviare la lettera di dimissioni. Nominato per decreto, il commissario straordinario può infatti essere sostituito solo con un altro decreto. Oppure, appunto, con un passo indietro volontario. Arcuri è tornato in ufficio e ha spedito la missiva. Si apre così, con una tempistica che brucia ogni previsione, l’era del generale Francesco Paolo Figliuolo. ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 marzo 2021) Un incontro non annunciato di mezz’ora a Palazzo Chigi, dal quale Domenicoè uscito senza rilasciare alcuna dichiarazione. Mentre il premier Mariosi è limitato a diffondere una nota: «Il presidente del Consiglio ha nominato Francesco Paolo Figliuolocommissario straordinario per l’emergenza Covid. A Domenicoi ringraziamenti del governo»., scrive Repubblica, avrebbe chiesto addi inviare la lettera di dimissioni. Nominato per decreto, il commissario straordinario può infatti essere sostituito solo con un altro decreto. Oppure, appunto, con un passo indietro volontario.è tornato in ufficio e ha spedito la missiva. Si apre così, con una tempistica che brucia ogni previsione, l’era del generale Francesco Paolo Figliuolo. ...

matteosalvinimi : #Salvini: La sostituzione di #Arcuri per la gestione del piano vaccinale segna un cambio di passo rispetto a prima?… - ilpost : Il governo ha nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-… - ilfoglio_it : La sostituzione di Arcuri era nei piani di Draghi. Qui @lucianocapone spiegava perché con il nuovo esecutivo sarebb… - sabatezio : @ItalianPolitics davvero speranza ed il pd volevano tenere Arcuri? Con Repubblica che ne chiedeva la sostituzione tutti i giorni? - comedian72 : RT @ItalianPolitics: Pare che il Min. della Salute Speranza non sapesse nulla della sostituzione del Commissario straordinario all’emergenz… -