La Serie A ricorda Astori: l'omaggio al minuto 13 di ogni gara (Di martedì 2 marzo 2021) Sono trascorsi tre anni da quel maledetto 1 marzo 2018. Quel giorno funestò per sempre il mondo del calcio, travolto dalla notizia della morte di Davide Astori. Il difensore centrale della Fiorentina morì in seguito a un problema cardiaco nel sonno. La tragedia spinse alla sospensione di Udinese-Fiorentina e delle altre gare della giornata.OMAGGIOTre anni dopo il mondo del calcio non dimentica Astori. La Lega Calcio ha deciso omaggiarlo ricordandolo al minuto numero 13 di ogni gara della settima giornata di ritorno di questo campionato. Tredicesimo minuto, riprendendo il numero di maglia del difensore centrale, che giocò in Serie A con Cagliari, Roma e Fiorentina. ITA Sport Press.

