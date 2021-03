La sentenza europea su Tercas | tutta da rifare la storia dei crac bancari

Leggi su panorama

(Di martedì 2 marzo 2021) La Corte di giustiziaha annullato la decisione della Commissione Ue che aveva configurato come aiuti di stato il contributo concesso dal Fondo intero di tutela dei depositi (Fitd) alla Banca popolare di Bari per salvarenel 2014. I giudici europei hanno infatti sottolineato come la Commissione abbia commesso «un errore di diritto quando ha ritenuto che le autorità italiane avessero esercitato un controllo pubblico sostanziale nella definizione dell'intervento del Fitd a favore di». E che dunque le condizioni per qualificare l'intervento del Fondo intero di tutela dei depositi come aiuto di stato non erano soddisfatte, dato che questo «non era né imputabile allo Stato italiano né finanziato mediante risorse statali da esso provenienti». Gli errori della Commissione ...