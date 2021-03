La scuola assume 78.000 docenti grazie al lavoro del MoVimento 5 Stelle (Di martedì 2 marzo 2021) La macchina delle assunzioni nelle scuole ha ripreso a funzionare: dal 15 febbraio, i concorsi già previsti, sono tornati a svolgersi in presenza nella massima sicurezza possibile, con non più di 30 candidati per sessione. Da poco si è concluso il concorso straordinario per 32mila docenti rimasti finora precari e presto si darà il via, gradualmente, anche alle prove per il concorso ordinario: altri 45.000 posti circa tra scuola dell’infanzia e primaria e scuola secondaria. Il nostro sistema d’istruzione vedrà iniettate nuove professionalità, selezionate sulla base del merito, per un totale di 78.000 contratti a tempo indeterminato. Questo è un grande risultato della ex ministra Lucia Azzolina e di tutto il MoVimento 5 Stelle, che ha sempre fatto della scuola una priorità puntando ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 2 marzo 2021) La macchina delle assunzioni nelle scuole ha ripreso a funzionare: dal 15 febbraio, i concorsi già previsti, sono tornati a svolgersi in presenza nella massima sicurezza possibile, con non più di 30 candidati per sessione. Da poco si è concluso il concorso straordinario per 32milarimasti finora precari e presto si darà il via, gradualmente, anche alle prove per il concorso ordinario: altri 45.000 posti circa tradell’infanzia e primaria esecondaria. Il nostro sistema d’istruzione vedrà iniettate nuove professionalità, selezionate sulla base del merito, per un totale di 78.000 contratti a tempo indeterminato. Questo è un grande risultato della ex ministra Lucia Azzolina e di tutto il, che ha sempre fatto dellauna priorità puntando ...

