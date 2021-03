La sconfitta a tavolino che mortifica la Serie A (Di martedì 2 marzo 2021) La Serie A ricade nello stesso errore di Juventus-Napoli: niente rinvio per Lazio-Torino e per i granata si prospetta la sconfitta a tavolino Si gioca, o almeno è quello che ha deciso la Lega Serie A. Nessun rinvio per Lazio-Torino, nonostante gli oltre dieci casi di Covid che hanno interessato la società granata e lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 marzo 2021) LaA ricade nello stesso errore di Juventus-Napoli: niente rinvio per Lazio-Torino e per i granata si prospetta laSi gioca, o almeno è quello che ha deciso la LegaA. Nessun rinvio per Lazio-Torino, nonostante gli oltre dieci casi di Covid che hanno interessato la società granata e lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

serena42466638 : RT @DavideLodola: 'purtroppo' #JuventusNapoli fa giurisprudenza cit. un pagliaccio #DalPino @SerieA nonostante le parole del suo presidente… - DavideLodola : 'purtroppo' #JuventusNapoli fa giurisprudenza cit. un pagliaccio #DalPino @SerieA nonostante le parole del suo pres… - JoeVasapollo : La Lega dice che si gioca. La ASL no. Per la Lega è sconfitta a tavolino. Il ricorso del Napoli farà giurisprudenza… - EmanueleMoret17 : Il Torino non è partito per Roma. Si va verso la sconfitta a tavolino contro la Lazio, tutto ciò è ridicolo.… - Aquila6811 : RT @francesca_turco: La Lega non rinvia Lazio-Torino nonostante la quarantena imposta dalla Asl per gli 8 casi di variante inglese. Se non… -