La Regina Elisabetta scherza sulla sua statua che le mostrano dall'Australia: "Penso sia spaventoso…" (Di martedì 2 marzo 2021) La Regina Elisabetta è apparsa in video conferenza con il premier dell'Australia Steven Marshall, il governatore Hieu Van Le e lo scultore Robert Hannaford, autore della statua installata svelata alla Government House di Adelaide. Con l'occasione la Regina ha fatto anche alcune battute sull'opera: "Davvero fanno foto vicino alla statua? Penso però che possa essere spaventoso per voi vederla all'improvviso fuori dalla finestra", ha detto scherzando la sovrana. La Regina Elisabetta ha comunque espresso gioia per la somiglianza della statua e della miniatura che le è stata donata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

