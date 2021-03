La moda al tempo del Covid. Imperativo essere Ageless e Timeless (Di martedì 2 marzo 2021) Il Covid non è l’unico a potersi permettere delle varianti. La stilista Luisa Beccaria ha vissuto l’ultimo anno nel borgo settecentesco del Castelluccio, tenuta di famiglia nel siracusano, da lei ristrutturata ( si potrebbe dire, pietra su pietra) e ha trasformato il lockdown in una scelta di vita. La pandemia ha stravolto la vita di tutti, la sua è diventata un documentario girato da Lola Schnabel, figlia dell’artista arcinoto Julien, e a sua volta pittrice e regista, un’eccentrica ragazza di quarant’anni che ha trovato la “sua New York in terra sicula” dove ha affittato uno studio nell’Oasi di Vendicari e fa asciugare le sue enormi tele stese al sole come fossero lenzuola. E si è messa pure a decorare maioliche siciliane. Ciak si gira: Luisa Beccaria sforna il pane dal vecchio forno in pietra, fa il latte di mandorla, intreccia nidi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Ilnon è l’unico a potersi permettere delle varianti. La stilista Luisa Beccaria ha vissuto l’ultimo anno nel borgo settecentesco del Castelluccio, tenuta di famiglia nel siracusano, da lei ristrutturata ( si potrebbe dire, pietra su pietra) e ha trasformato il lockdown in una scelta di vita. La pandemia ha stravolto la vita di tutti, la sua è diventata un documentario girato da Lola Schnabel, figlia dell’artista arcinoto Julien, e a sua volta pittrice e regista, un’eccentrica ragazza di quarant’anni che ha trovato la “sua New York in terra sicula” dove ha affittato uno studio nell’Oasi di Vendicari e fa asciugare le sue enormi tele stese al sole come fossero lenzuola. E si è messa pure a decorare maioliche siciliane. Ciak si gira: Luisa Beccaria sforna il pane dal vecchio forno in pietra, fa il latte di mandorla, intreccia nidi di ...

Corriere : Vittoria Ceretti contro gli aperitivi: «Sono stufa di vedervi affollati fuori dai bar» - fattoquotidiano : La moda al tempo del Covid. Imperativo essere Ageless e Timeless - FangusAngus : @Qualunquist4 @FartFromAmerika @KurganGang Va un po' di moda chiamare neoliberismo tutti i mali del nostro tempo. I… - GiordanoSottosa : Ora va di moda dire in senso dispregiativo che certi rigori si danno solo perché c’è il Var. Ma quello su Calabria… - crisi_scarlatta : Madonna, è dal 2014 che io non so nulla/ non ascolto nulla di altri artisti se non quelli coreani/giapponesi. Vor… -