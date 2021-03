La ministra Carfagna | “Il reddito di cittadinanza ha limiti enormi”

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Laal ‘Corriere della Sera’: “Una parte considerevole del Recovery Fund andrà al Mezzogiorno”. ROMA – Lunga intervista al Corriere della Sera per laMara. La titolare del Dicastero del Sud si è soffermata sulle misure da fare per rilanciare il Meridione: “Dei 209 miliardi destinati all’Italia, una parte considerevole sarà destinata al Mezzogiorno per infrastrutture, digitalizzazione, sanità e transizione ecologica. In più avremo i fondi europei per il settennato che va dal 2021 al 2027 e il fondo nazionale di sviluppo e coesione. Saranno circa 150 miliardi, oltre a quelli del Piano di ripresa e resilienza, il lavoro da fare è individuare i giusti progetti da investire “.diLa forzista ha parlato anche del ...