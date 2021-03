“La mascherina ai bambini? Necessario provare che non nuoce”. La sentenza del Consiglio di Stato (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar – La mascherina ai bambini minori di 12 anni? Occorre «provare scientificamente che l’utilizzo non abbia impatto nocivo sulla salute psico-fisica dei destinatari». Lo ha stabilito la Terza sezione del Consiglio di Stato, che ha sospeso l’obbligo di indossare la mascherina per l’intera durata della giornata scolastica per un’alunna di Bolzano che aveva dimostrato difficoltà respiratorie connesse all’uso del suddetto dispositivo di protezione. provare che la mascherina non è nociva per i bambini Nel relativo decreto monocratico pubblicato ieri, il presidente della Terza sezione Franco Frattini evidenzia la necessità di «una nuova, urgente, motivata rilevazione specifica dell’impatto dell’uso prolungato» delle mascherine sui ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar – Laaiminori di 12 anni? Occorre «scientificamente che l’utilizzo non abbia impatto nocivo sulla salute psico-fisica dei destinatari». Lo ha stabilito la Terza sezione deldi, che ha sospeso l’obbligo di indossare laper l’intera durata della giornata scolastica per un’alunna di Bolzano che aveva dimostrato difficoltà respiratorie connesse all’uso del suddetto dispositivo di protezione.che lanon è nociva per iNel relativo decreto monocratico pubblicato ieri, il presidente della Terza sezione Franco Frattini evidenzia la necessità di «una nuova, urgente, motivata rilevazione specifica dell’impatto dell’uso prolungato» delle mascherine sui ...

