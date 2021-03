La mappa di Sace con rischi e opportunità per la ripresa dell’export italiano (Di martedì 2 marzo 2021) Il 2021 sarà un anno a “V”: non solo virus, varianti e vaccini, ma anche risalita dell’economia dopo la profonda recessione registrata nel 2020. È questo lo scenario delineato nella mappa dei rischi 2021 – “Rosso, giallo e green: i colori dei rischi e della ripresa sostenibile per l’export italiano” di Sace. Giunta quest’anno alla XV edizione, la mappa delinea i profili di rischio per le imprese che esportano e operano in circa 200 mercati esteri. Quello che emerge è un quadro contraddistinto da un incremento generalizzato dei livelli di rischio, ma anche da una profonda eterogeneità tra le diverse aree geografiche, in cui le imprese potranno sfruttare le opportunità di crescita persino nelle Regioni più “instabili”, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 marzo 2021) Il 2021 sarà un anno a “V”: non solo virus, varianti e vaccini, ma anche risalita dell’economia dopo la profonda recessione registrata nel 2020. È questo lo scenario delineato nelladei2021 – “Rosso, giallo e green: i colori deie dellasostenibile per l’export” di. Giunta quest’anno alla XV edizione, ladelinea i profili dio per le imprese che esportano e operano in circa 200 mercati esteri. Quello che emerge è un quadro contraddistinto da un incremento generalizzato dei livelli dio, ma anche da una profonda eterogeneità tra le diverse aree geografiche, in cui le imprese potranno sfruttare ledi crescita persino nelle Regioni più “instabili”, ...

