La Lega: "Lazio-Torino si gioca". Cairo: "una decisione che si commenta da sola" (Di martedì 2 marzo 2021) Continua il caso sulla partita della 25esima giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Torino. L'Asl ha bloccato la partenza della squadra di Davide Nicola a causa di alcuni casi di Coronavirus, addirittura 8 calciatori. La Lega Serie A invece ha confermato la partita alle 18.30 di martedì, ma il club granata non si presenterà. Si tratta di un caso simile a quello di Juventus-Napoli, dopo una serie di ricorsi la squadra di Gennaro Gattuso ha ottenuto la possibilità di disputare il match, l'iter per Lazio-Torino sarà con ogni probabilità uguale con la partita che dovrà essere recuperata probabilmente tra qualche settimana. Lazio-Torino, la furia di Cairo Foto di Fabio Murru / AnsaLa scelta della Lega Serie A di confermare la ...

