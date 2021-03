(Di martedì 2 marzo 2021)l’ultimo tentativo di Dal Pino è andato a vuoto. Il Consiglio didi Serie A, riunitosi d’urgenza e appena concluso, ha confermato con una decisione presa all’unanimità che “sioggi”.il. Lo riporta l’Ansa citando fonti qualificate. La gara dunque resta in programma alle 18.30 e non verrà disputata, perché nel frattempo la squadra granata è bloccata ain quarantena obbligatoria disposta dall’Asl. I presidenti di Serie A vanno dritti per la loro strada: vale il principio del protocollo, a dispetto di tutto,della ...

matteosalvinimi : In piazza a Roma con i ristoratori, le aperture serali rappresentano una richiesta di BUONSENSO, condivisa anche da… - DarioNardella : Un peccato che la Lega abbia deciso di disertare il Consiglio Comunale di domani con @bartolopietro1. Avrebbero pot… - napolista : La Lega ha deciso: Lazio-Torino si deve giocare stasera, anche senza il Torino A vuoto anche l’ultimo tentativo: il… - fcin1908it : Serie A, Consiglio di Lega d’urgenza: deciso all’unanimità che “Lazio-Torino si deve giocare” - FulviaFrongia : RT @arrigoni_paolo: Bene Draghi e il nuovo Governo con la #Lega che stanno imprimendo un deciso cambio di passo: -meno 'primule' e coinvolg… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega deciso

Che hadi bocciare l'emendamento a prima firma Domenico Rossi (Pd) , che chiedeva di ... si è astenuta, con il presidente Alberto Cirio che, invece, ha votato in maniera contraria comee ...... nonostante ciò laSerie A hacomunque di non concedere il rinvio e di confermare la partita di questa sera tra Lazio e Torino. L'esito a questo punto appare scontato: a meno di un ...È terminata poco fa la riunione per affrontare lo scottante tema del momento, col Torino bloccato dalla Asl. Scenario già visto con Juve-Napoli Un film già visto. Il Consiglio di Lega Serie A ha ribad ...A vuoto anche l'ultimo tentativo: il Consiglio d'emergenza ha votato all'unanimità il non rinvio di una partita che comunque non si disputerà ...