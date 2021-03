La Juventus riparte dopo Verona | Spezia travolta nella ripresa E CR7 è sempre più nella storia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La serata perfetta, o ci manca poco. Quella che fa contenti davvero tutti, dal tecnico in panchina messo in discussione e decisivo coi cambi, passando per il calciatore più criticato e oggi man of the match con due assist, fino al fuoriclasse a caccia del gol per lae dell’attaccante al rientrol’indisponibilità. All’Allianz Stadium labatte 3-0 lo, si porta a -3 dal Milan e a -7 dall’Inter capolista e punta Lazio e Porto con uno stato d’animo risollevato. Ma soprattuttoalla grandelo stop die indirizza bene una partita che sembrava essersi messa sul percorso più ostico, quello che di fronte alloha già portato vittime illustri, ...