La Juve prima soffre poi vince 3-0 con lo Spezia

Nel primo anticipo della 25a giornata di Serie A, la Juventus batte 2-0 lo Spezia e consolida il terzo posto in classifica. Una gara più difficile di quanto il risultato finale non dica. Perché la Juve ha dovuto faticare per battere uno Spezia arrivato allo Stadium senza timori reverenziali e con il chiaro intento di rendere la vita complicata ai bianconeri. Cambi determinanti per Pirlo con Morata e Bernardeschi che hanno consentito alla Juve di rompere l'equilibrio dopo un primo tempo in cui lo Spezia si era reso particolarmente efficace e con la Juve pericolosa grazie al solito Cristiano Ronaldo che ha colpito un palo. Alla fine i bianconeri hanno meritato il risultato ma da questa gara si evince come la Juve non possa davvero fare a ...

