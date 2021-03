La grande neve a Marzo di 50 anni fa, anche Roma e Napoli ben imbiancate (Di martedì 2 marzo 2021) Appena tre anni fa una grande ondata di freddo dalla Russia, il celebre buran, fu capace di portare nevicate importanti fin su Roma e Napoli. Si è trattato di un evento straordinario, che trova una certa similitudine con quanto accaduto circa 50 anni fa, ma era ancora fine febbraio. Marzo 1971 tra neve e grande geloNell’episodio avvenuto nel 1971 si era invece già a Marzo. L’inverno è quindi talvolta capace di grandissime performance in questo mese. Abbiamo recentemente analizzato l’avvio del Marzo 2005 da brividi, ma altre ondate di grande freddo si sono verificate anche più di recente in pieno Marzo. Pur rappresentando l’inizio ufficiale della primavera ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Appena trefa unaondata di freddo dalla Russia, il celebre buran, fu capace di portare nevicate importanti fin su. Si è trattato di un evento straordinario, che trova una certa similitudine con quanto accaduto circa 50fa, ma era ancora fine febbraio.1971 trageloNell’episodio avvenuto nel 1971 si era invece già a. L’inverno è quindi talvolta capace di grandissime performance in questo mese. Abbiamo recentemente analizzato l’avvio del2005 da brividi, ma altre ondate difreddo si sono verificatepiù di recente in pieno. Pur rappresentando l’inizio ufficiale della primavera ...

