La Germania Est usava gli atleti dilettanti come cavie per il doping dei professionisti (Di martedì 2 marzo 2021) Esperimenti umani. La Germania Est usava gli sportivi dilettanti come “cavie” da doping per gli atleti professionisti. Lo ha svelato un documentario,”The Secret Matter of doping – Humans Trials”, andato in onda in Germania la settimana scorsa, che con materiale inedito sulle ricerca segrete della DDR e dichiarazioni impressionanti di testimoni, ha aperto una breccia nella politica di doping forzato e sistematico. Non è una novità che governi, associazioni sportive, medici, allenatori e atleti abbiano sperimentato modi segreti, proibiti e pericolosi per diventare più veloci, più alti e più forti – scrive la Faz – “ma nessuno sapeva per certo che nella DDR anche gli ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Esperimenti umani. LaEstgli sportivi” daper gli. Lo ha svelato un documentario,”The Secret Matter of– Humans Trials”, andato in onda inla settimana scorsa, che con materiale inedito sulle ricerca segrete della DDR e dichiarazioni impressionanti di testimoni, ha aperto una breccia nella politica diforzato e sistematico. Non è una novità che governi, associazioni sportive, medici, allenatori eabbiano sperimentato modi segreti, proibiti e pericolosi per diventare più veloci, più alti e più forti – scrive la Faz – “ma nessuno sapeva per certo che nella DDR anche gli ...

