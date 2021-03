La ' droga di Batman' sotto il letto | a casa di insospettabile spuntano tre chili di hashish

PicklesFinger : @Annlrxs El batman de palermo amoroso pero por la full droga te dice GM y GN ljjsjdhskkkdjdhjadghdjajajaaj re loco -

Ultime Notizie dalla rete : droga Batman

MonzaToday

Tra i marchi presenti sulle confezioni dianche il logo replicato di una celebre casa di moda, le immagini della saga di Star Wars e quello ispirato al supereroe, il cavaliere oscuro dei ...... Star Wars, e fumetti tipo. I militari sono arrivati a casa sua a seguito di un'indagine scattata da una segnalazione e hanno trovato lanascosta in un borsone che era stato infilato ...Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Agrate Brianza (Monza) per detenzione di droga ai fini di spaccio. In casa aveva oltre 3 kg di hashish suddivisi in 31 panetti "griffati" con lo ...Agrate. Nei guai un giovane insospettabile di 27 anni. In casa nascondeva oltre tre chili di droga, suddivisi in trentuno panetti di ...