La Cina vuole schedare 500 milioni di clienti di Jack Ma. Lui si oppone (Di martedì 2 marzo 2021) Nuovo episodio nello scontro tra l'imprenditore Jack Ma e il governo della Cina. Questa volta la provocazione arriva dal fondatore del colosso di e-commerce, Alibaba, che decide di non fornire alla Banca del popolo cinese tutte le informazioni richieste sui dati dei consumatori, in base ad un precedente accordo. La decisione potrebbe essere una risposta al blocco dell'offerta pubblica iniziale di Ant Group, il braccio finanziario di Alibaba. La notizia è apparsa oggi sul quotidiano britannico Financial Times: "Ant Group ha condiviso solo una parte dei suoi dati sui consumatori con la banca centrale, sfidando le intense pressioni del governo per fornire maggiori informazioni, dopo che è stato costretto a ritirare la quotazione record da 37 miliardi di dollari l'anno scorso". Lo stop di Pechino è arrivato in seguito a un discorso molto duro di Ma, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Cina vuole L'India ammalia Tesla - FormulaPassion.it ' Il governo si assicurerà che il costo di produzione di Tesla sia il più basso rispetto anche alla Cina '. Il nascente mercato dei veicoli elettrici in India rappresenta solo poche migliaia di auto ...

Ci si può fidare dei vaccini cinesi? 45 governi li hanno già ordinati La Cina vanta quattro vaccini già in uso da luglio, ma i suoi Big Pharma Sinopharm, Sinovac e ... Ma ora Pechino vuole accelerare: entro giugno la campagna dovrebbe raggiungere 550 milioni di persone . ...

Un'alleanza non basta. Così Biden vuole sfidare la Cina in ambito tech Formiche.net Hong Kong, udienza fiume per i 47 attivisti accusati di minacciare la sicurezza nazionale Già arrestati e in attesa di processo, il giudice deve valutare le loro richieste di scarcerazione. Seduta sospesa stamattina dopo lo svenimento di quattro imputati. Per la procura, la democraz ...

Alibaba tira i remi in barca: dimezzati gli investimenti in startup Da novembre 2020 a fine febbraio 2021 il colosso di Jack Ma ha messo un freno alle acquisizioni, spendendo "solo" 2,7 miliardi di dollari contro i 6 miliardi di un anno fa. Pesa la stretta regolatoria ...

