La CIA scopre che Fiorello e Amadeus sono spie dei russi

(Di martedì 2 marzo 2021) , informano il presidente Biden che da l’ordine immediato di bombardare l’Ariston. La Merkel si schiera a favore dei due conduttori, mentre Draghi si impegna a fare un nuovo DPCM per sospendere il Festival da lunedi. Grillo: “Presidente il Festival termina domenica, dobbiamo farli bombardare subito“. La CIA attaccherà l’Ariston? Lo spero! E’ passata solo mezz’ora dall’inizio della più attesa gara canora dell’universo, seconda solo alla sagra dei cannoli, e già mi è venuta l’orchite, varicocele, prostata spastica, anche il mal di denti. Il problema è che qualcuno ha fatto credere ai due presentatori che Sanremo appartiene a loro. La loro performance a porte chiuse è ridicola, forzata, avanspettacolistica, tristissima. Quello che non si doveva fare quest’anno si è purtroppo fatto: la celebrazione di un evento che non è più per la musica ma per gli sponsor. ...