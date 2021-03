La caotica galassia jihadista attiva nel Sahel e la diatriba Isis-al Qaeda

Leggi su it.insideover

(Di martedì 2 marzo 2021) L’impegno francese nel, iniziato nel gennaio del 2013 con l’operazione “Serval“, in risposta all’offensivanel nord del Mali e attualmente in corso con la successiva operazione “Barkhane“, come già esposto nel precedente pezzo “La guerra della Francia ai jihadisti nel“, è risultato di importanza fondamentale dal punto di vista della sicurezza nell’area. InsideOver.