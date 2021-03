Kurz e vaccini: l’Austria guarderà fuori dall’Europa (Di martedì 2 marzo 2021) “L’EMA è troppo lenta, per i vaccini guarderemo fuori dall’Europa”. Ha pronunciato queste parole il cancelliere austriaco Sebastian Kurz che a pochi giorni dal viaggio in Israele, cerca una soluzione più veloce per il piano vaccinale. l’Austria e la Danimarca cercheranno un punto d’incontro con Israele per quanto riguarda la ricerca di soluzioni per far Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) “L’EMA è troppo lenta, per iguarderemo”. Ha pronunciato queste parole il cancelliere austriaco Sebastianche a pochi giorni dal viaggio in Israele, cerca una soluzione più veloce per il piano vaccinale.e la Danimarca cercheranno un punto d’incontro con Israele per quanto riguarda la ricerca di soluzioni per far

ShooterHatesYou : Bomberone il cancelliere Kurz che afferma l'UE abbia fallito e d'ora in poi l'Austria svilupperà i propri vaccini c… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Il cancelliere austriaco Kurz: per i vaccini non faremo più affidamento sull’Ue… - repubblica : Coronavirus, sui vaccini il cancelliere austriaco Kurz spacca la Ue: 'Produrremo con Israele': Per il premier 'l'Em… - zazoomblog : Kurz e vaccini: l’Austria guarderà fuori dall’Europa - #vaccini: #l’Austria #guarderà #fuori - claudicantep : “...possibilità di chiudere contratti con compagnie che non rientrano nella strategia Ue...” ?? #Vaccini, Austria… -