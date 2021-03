Kitikaka “purtroppo” – Da Valentina Clemente all’arbitro Orsato fino a Costacurta | l’avverbio della sfortuna colpisce ovunque

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 marzo 2021)… anche questa settimana c’è. La giornalista di Skyci perdonerà. Sappiamo che sarà inondata di lacrime per il dispiacere, ma la baraccava mandata avanti. Peccato, davvero, perché ci piacerebbe andare al mare a fare il bagno o in montagna a sciare maci tocca lavorare. Caso vuole che nelle ultime ore, dopo il “” di, ne sono sorti altri a decine, centinaia, come funghi. Un’invasione di “”. Un addolorarsi generale, travolti dal dolore die di Sky tutta, tra il mea culpa mea maxima culpa e il flagellarsi in pubblico, tra il cilicio sotto giacca e cravatta al più tradizionale gatto a nove code. Proviamo a metterli in fila, anche ...