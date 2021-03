Juventus | Szczesny | «Momento non bello Dobbiamo migliorare»

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel post partita di-Spezia, Wojciechha parlato ai microfoni di Sky Sport: le dichiarazioni del portiere bianconero Nel post-Spezia, Wojciechha parlato ai microfoni di Sky Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 RIGORE – «Me lo aspettavo centrale. Ha aperto quasi centralmente, ma era una parata abbastanza facile. SPRONARE LA SQUADRA – «Era importante capire l’importanza del. 1-0, 2-0 non è sicuro come risultato, perché se riaprono la partita può succedere di tutto». ANALISI – «Il primo tempo è stato di buon livello, il secondo sotto ritmo. Abbiamo sbagliato i primi 45?, merito dello Spezia ma». PORTO – «Il risultato di stasera me lo prendo, però c’è da ...

UgoBaroni : RT @JuvMania: La #Juventus batte lo #Spezia per 3-0 grazie al ritrovato #Morata che entrando nel secondo tempo cambia volto alla squadra co… - dinacasciaro80 : Fondamentale il rientro con gol di Morata, altrettanto i due assist di Bernardeschi, ancora meglio da terzino che… - JuvMania : La #Juventus batte lo #Spezia per 3-0 grazie al ritrovato #Morata che entrando nel secondo tempo cambia volto alla… - artedelfootball : Triplice fischio all’ #AllianzStadium! La #Juventus dilaga nel secondo tempo con le reti di #Morata, #Chiesa e il s… - Maxitaly69 : Davvero la #Juventus ha giocato il calcio di inizio del secondo tempo contro lo spezia verso #szczesny???? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Szczesny

Il tabellino di- Spezia 0 - 0(4 - 4 - 2):; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Frabotta (16' st Bernardeschi); Chiesa (27' st Ramsey), Bentancur, Rabiot, McKennie (16' st ...(4 - 4 - 2):; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Frabotta (16' st Bernardeschi); Chiesa (27' st Ramsey), Bentancur, Rabiot, McKennie (16' st Morata); Kulusevski (43' st Di Pardo), ...TORINO (ITALPRESS) – La Juventus riparte dopo lo stop di Verona e batte lo Spezia ... Ma non è finita: Demiral stende Gyasi in area, rigore per lo Spezia, ma Szczesny nega il gol a Galabinov.Il 26° turno del campionato italiano di Serie A vedrà scontrarsi Juventus e Lazio sabato 6 marzo: probabile 3-5-2 per i biancocelesti.