Juventus Spezia probabili formazioni, sorpresa Bentancur: torna McKennie (Di martedì 2 marzo 2021) Juventus Spezia probabili formazioni – Dopo il passo falso di Verona la Juventus deve ricominciare a vincere. Turno infrasettimanale di Serie A, questa sera alle 20.45, va in scena Juventus-Spezia. Pirlo senza ancora ben 6 titolari, ritrova Danilo, in attesa di capire se Morata può andare in panchina. Ancora out Chiellini, Bonucci, Dybala, Cuadrado e Arthur. Tutti puntano a recuperare per la sfida di ritorno contro il Porto. Juventus Spezia probabili formazioni, chi gioca Danilo rientra dopo la squalifica: il brasiliano si posizionerà in difesa assieme a Demiral e De Ligt, con uno tra Bernardeschi o Alex Sandro sulla corsia mancina. Chiesa esterno destro a centrocampo, McKennie e ...

