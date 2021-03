Juventus Spezia, Pirlo: “I cambi hanno deciso la gara. Su De Ligt e Morata…” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Juventus Spezia – La Juventus dopo i due punti persi contro il Verona ritrova la vittoria. Juve-Spezia finisce 3-0, con Pirlo che ritrova i 3 punti e ritrova Alvaro Morata. Perde De Ligt nel riscaldamento per un problema muscolare a pochi giorni da Juventus-Lazio. Pirlo come ogni post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport, facendo il punto sulla gara di questa sera, in attesa di capire chi recupererà per la partita contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole. Juventus Spezia, le parole di Andrea Pirlo Spezia – “Stanchi all’inizio? Più che di testa fisicamente, la stanchezza dopo tante partite con gli stessi uomini si fa sentire. Abbiamo cercato di gestire la ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 3 marzo 2021)– Ladopo i due punti persi contro il Verona ritrova la vittoria. Juve-finisce 3-0, conche ritrova i 3 punti e ritrova Alvaro Morata. Perde Denel riscaldamento per un problema muscolare a pochi giorni da-Lazio.come ogni post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport, facendo il punto sulladi questa sera, in attesa di capire chi recupererà per la partita contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole., le parole di Andrea– “Stanchi all’inizio? Più che di testa fisicamente, la stanchezza dopo tante partite con gli stessi uomini si fa sentire. Abbiamo cercato di gestire la ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, è iniziata #JuveSpezia! Con determinazione verso la vittoria! ??????????, ??????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Juventus *3-0 Spezia *(Ronaldo 89‘) #SSFootball - egidio_gialdini : I commenti in sala stampa dalla JUVENTUS dopo la 25a rit. 'A' '20-21: che ha visto i bianconeri battere lo SPEZIA,… - nicodemomicele : RT @Gazzetta_it: Medicina #Morata, da 0 al gol in 60”: “Chi non crede in noi non accenda neanche la tv” #JuveSpezia -