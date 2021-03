Juventus – Spezia LIVE | Streaming gratis e diretta Hesgoal

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 2 marzo 2021)– Un affare da sistemare subito per ladi Andrea Pirlo, impegnata quest’oggi a Torino per l’anticipo infrasettimanale della 25° giornata di Serie A. Unache arriva alla sfida dopo il pari rimediato sul campo del Verona che ha certamente infastidito la piazza, soprattutto dopo la vittoria dell’Inter contro il Genoa e quella del Milan, secondo in classifica, sul campo della Roma. Una Juve che per provare a non perdere la testa della classifica sarà costretta a vincere quest’oggi, a guadagnarsi 3 punti fondamentali per tenere viva la corsa allo scudetto di questa stagione. Se vi state chiedendo dove vedereintv e...