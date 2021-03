Juventus-Spezia | le formazioni ufficiali

(Di martedì 2 marzo 2021) Dopo il pareggio del Bentegodi contro il Verona, la squadra di Pirlo cerca i tre punti affrontando loallo Stadium. Alex Sandro vince il ballottaggio con Bernardeschi, Morata va in panchina e gioca Kulusevski accanto a Ronaldo. Italiano recupera Terzi che sarà regolarmente in campo, a centrocampo spazio a Leo Sena. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20.45.Le(4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo(4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza; Estevez, Leo Sena, Maggiore; Farias, Nzola, Gyasi. All. Italiano ITA Sport Press.

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : RECAP ?? Le parole di Mister @Pirlo_official pre #JuveSpezia ?? - juventusfc : ?????? ?????? ????????? Quello che c'è da sapre su #JuveSpezia ?? - mackolik : Juventus ?? Spezia ? 22:45 - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: A pochi giorni di distanza dal pareggio casalingo contro il Parma, lo #Spezia torna in campo, nel sesto turno del girone… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Spezia

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(fischio d'inizio ore 20.45).(4 - 4 - 2) : Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Ronaldo.(4 - 3 - 3) : ...Commenta per primo Si apre questa sera la 25esima giornata di Serie A. E visto che Lazio e Torino non sono scese in campo, con la vittoria a tavolino dei biancocelesti, saràa inaugurare la due giorni di calcio italiano. I bianconeri si sono fatti riprendere dal Verona nell'ultimo turno, con l'1 - 1 che frena le velleità scudetto juventine; gli Aquilotti,...Alle 20.45 Juventus e Spezia scenderanno in campo per il secondo (primo, considerata la situazione di Lazio-Torino) match della venticinquesima giornata.La Juventus non vuole mollare la corsa scudetto, ma ha bisogno di tre punti nell'anticipo del turno infrasettimanale contro lo Spezia. All'Allianz Stadium i bianconeri sono chiamati ...