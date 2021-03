Juventus-Spezia, Frabotta ammonito per un’entrata molto dura: era diffidato, salta la Lazio (Di martedì 2 marzo 2021) Gianluca Frabotta è stato protagonista assoluto in avvio di match tra Juventus e Spezia. Il difensore sinistro è stato inserito in formazione ufficiale in extremis per via dell’infortunio di De Ligt nel riscaldamento ed è stato ammonito per un entrata sconsiderata e violenta su un avversario. L’arbitro ha optato per il giallo, decisione supportabile. Peccato però per Pirlo che Frabotta fosse diffidato: salterà dunque l’impegno contro la Lazio, si aggiunge dunque un’altra defezione in difesa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) Gianlucaè stato protagonista assoluto in avvio di match tra. Il difensore sinistro è stato inserito in formazione ufficiale in extremis per via dell’infortunio di De Ligt nel riscaldamento ed è statoper un entrata sconsiderata e violenta su un avversario. L’arbitro ha optato per il giallo, decisione supportabile. Peccato però per Pirlo chefosse: salterà dunque l’impegno contro la, si aggiunge dunque un’altra defezione in difesa. SportFace.

