Juventus Spezia formazioni ufficiali | McKennie e Alex Sandro dall’inizio

Juventus Spezia formazioni ufficiali – Ci siamo. Poco meno di un'ora al turno infrasettimanale di questa giornata di Serie A. Juventus-Spezia all'Allianz Stadium di Torino. Pirlo sfida Italiano. Il tecnico della Juventus dopo l'ultimo pareggio contro il Verona deve rialzare la testa e tornare a vincere. Juventus Spezia formazioni ufficiali, chi gioca Danilo rientra dopo la squalifica: il brasiliano si posizionerà in difesa assieme a Demiral e De Ligt, con Alex Sandro sulla corsia mancina. Chiesa sarà ancora l'esterno destro, McKennie e Rabiot i titolari a centrocampo con Bentancur. In avanti ancora spazio per Kulusevski accanto a Ronaldo: sempre out ...

