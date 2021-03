Juventus - Spezia, formazioni ufficiali. La diretta (Di martedì 2 marzo 2021) Juventus - Spezia è l'anticipo di Serie A di questa sera, partita che dà il via al turno infrasettimanale della 25esima giornata . In realtà, confermata dalla Lega calcio ieri sera, e oggi con un ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 marzo 2021)è l'anticipo di Serie A di questa sera, partita che dà il via al turno infrasettimanale della 25esima giornata . In realtà, confermata dalla Lega calcio ieri sera, e oggi con un ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, è iniziata #JuveSpezia! Con determinazione verso la vittoria! ??????????, ??????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - juventusfc : RECAP ?? Le parole di Mister @Pirlo_official pre #JuveSpezia ?? - XavierGitau : RT @CarolRadull: HT Juventus 0-0 Spezia #JuveSpezia - frigiola : Sicuramente il peggior Spezia visto da me quest'anno. Delittuoso non provarci contro una Juventus con tali problemi di formazione. -