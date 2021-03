Juventus - Spezia | formazioni ufficiali e diretta

(Di martedì 2 marzo 2021)è l'anticipo di Serie A di questa sera, partita che dà il via al turno infrasettimanale della 25esima giornata . In realtà, confermata dalla Lega calcio ieri sera, e oggi con un ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : RECAP ?? Le parole di Mister @Pirlo_official pre #JuveSpezia ?? - juventusfc : ?????? ?????? ????????? Quello che c'è da sapre su #JuveSpezia ?? - Giu_8 : RT @verok_cal: Lo Spezia vale 10 volte questa Juventus, chissà cosa si inventeranno per rubarla oggi - verok_cal : Lo Spezia vale 10 volte questa Juventus, chissà cosa si inventeranno per rubarla oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Spezia

Anche loè reduce dal pareggio in rimonta per 2 - 2 contro il Parma. Fischio d'inizio alle 20.45. LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; ...è l'anticipo di Serie A di questa sera, partita che dà il via al turno infrasettimanale della 25esima giornata . In realtà, confermata dalla Lega calcio ieri sera, e oggi con un ...INVIATO A TORINO - Fabio Paratici ha lo stesso pensiero di Pirlo e crede ancora nello scudetto, ma al tempo stesso, parlando a Sky prima dell'inizio di Juventus-Spezia, il dt bianconero ha voluto ...Problema muscolare per il difensore olandese nel riscaldamento che è costretto a lasciare il suo posto da titolare a Frabotta Continuano ad accumularsi i problemi per Pirlo che deve rinunciare anche a ...