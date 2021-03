Juventus-Spezia diretta e streamimg | dove vedere il match oggi

(Di martedì 2 marzo 2021)si giocherà questa sera martedì 2 marzo 2021 alle ore 20.45 per il turno infrasettimanale di Serie A valido per la 25^ giornata di campionato. I bianconeri di Andrea Pirlo ospitano i liguri di Vincenzo Italiano., le probabili formazionicaption id="attachment 1073099" align="alignnone" width="815"Cristiano Ronaldo (getty images)/captionFormazioni già decise da entrambe le parti. Pirlo punta per la suasu Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, C. Ronaldo. Ancora out Dybala e Morata non al meglio. Lodi Italiano si affiderà a Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Sena, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi, reduce da una ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : RECAP ?? Le parole di Mister @Pirlo_official pre #JuveSpezia ?? - CalcioPillole : #Spezia ammazza grandi: la Juventus è avvisata. Lo Spezia questa sera affronterà la Juventus in una sfida tutt'alt… - MondoBN : JUVE-SPEZIA, I convocati di Italiano arrivano…da W - CalcioPillole : Juventus, #Ronaldo riposa? L'emergenza dice no, ma il portoghese ne ha bisogno. La #Juventus pensa al turnover per… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Spezia

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A:Le probabili formazioni dici dicono che, rientro di Danilo a parte, resta un periodo d'emergenza per Andrea Pirlo, per il quale le ...si gioca, Lazio - Torino no, quantomeno non oggi. La 25esima giornata si apre subito con un giallo di quelli importanti, destinato a far discutere per parecchio tempo. Sul match dell'...Oggi, alle 20:45, va in scena Juventus-Spezia. I bianconeri (una sola vittoria nelle ultime cinque gare ufficiali) si affidano al solito Cristiano Ronaldo per tornare alla vittoria. Inoltre, il ...La Juventus domani affronterà lo Spezia e i precedenti evidenziano una particolarità legata agli stadi in cui si è disputata la gara. (Calcio News 24) ...