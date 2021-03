Juventus-Spezia 3-0 | Szczesny | “Siamo convinti del lavoro di Pirlo”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) “che ilproposto dal mister è quello giusto. C’è una sensazione di crescita. Dobbiamo migliorare. Ora ci giochiamo tutta la stagione e dobbiamo capire l’importanza del momento”. Queste le parole di Wojciechdopo la vittoria dellaper 3-0 sullonell’anticipo del turno infrasettimanale. L’estremo difensore è stato decisivo nel finale con la parata sul rigore di Galabinov per tenere la porta inviolata: “Mi aspettavo un rigore centrale e l’intervento è stato facile”. E in vista del match contro il Porto: “Mi prendo solo il risultato – ha scherzato – Per vincere tutte le partite servono idee chiare. Dobbiamo fare il nostro gioco per tutti i 90’ mentre oggi nel primo tempo non abbiamo giocato bene”.brilla anche di ...

Commenta per primo Gigi Buffon , portiere della, esulta sui social dopo la vittoria sullo: 'Tre punti importanti per riprendere il nostro cammino'.Commenta per primo Vincenzo Italiano , tecnico dello, parla a Sky Sport dopo la sconfitta per 3 - 0 in casa della: 'Non puoi permetterti di concedere mezza palla gol, l'unica concessa nel primo tempo ha portato a un palo. Se non riesci ...Nel primo anticipo della 25esima giornata di Serie A, la Juventus batte 3-0 lo Spezia e consolida il terzo posto in classifica. Nel primo tempo giocano meglio i liguri, con i bianconeri che si ...Una vittoria ordinaria, una Juventus che si sveglia nella ripresa dopo 45' di torpore. Basta questo per piegare uno Spezia bravissimo ma allo stesso molto leggerissimo in fase difensiva con ...