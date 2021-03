Juventus-Spezia 3-0 | Morata l’imprescindibile | con l’attaccante la Signora cambia volto

Leggi su zon

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Lacala il poker contro unoorganizzato. Madama poco pericolosa per quasi un’ora: Pirlo ringrazia la panchina e il suo unico attaccante Lacontinua a portarsi i problemi di inizio stagione e soprattutto senza un vero numero nove riesce ad essere poco pericolosa. Il recupero di Danilo aiuta la Vecchiain costruzione, con il brasiliano sempre presente ad accompagnare l’azione a giocare dal basso. La sua presenza diventa fondamentale quando manca Bonucci, vista la poca qualità di Demiral. La vera partita inizia però dall’intervallo, con Pirlo costretto a rinunciare a De Ligt per un problema al tendine. Loè come l’amico pimpante ma che poi non conclude, sicuramente bello e vivace, ma serve metterla dentro. Lacontinua a vivere con la ...