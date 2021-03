Juventus-Spezia 2 marzo ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | in campo Alex Sandro | Kulusevski accanto a CR7

Leggi su infobetting

(Di martedì 2 marzo 2021) Per la Juve una gara da non sbagliare contro lonella prima di tre gare consecutive allo Stadium e se quella contro i liguri sembra sulla carta la più facile, contro Lazio e Porto la squadra di Pirlo mette in gioco una grande fetta della propria stagione anche se il decimo scudetto consecutivo dopo InfoBetting: Scommesse Sportive e