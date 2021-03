Juventus-Spezia (2 marzo ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. De Ligt si ferma nel riscaldamento, gioca Frabotta (Di martedì 2 marzo 2021) Per la Juve una gara da non sbagliare contro lo Spezia nella prima di tre gare consecutive allo Stadium e se quella contro i liguri sembra sulla carta la più facile, contro Lazio e Porto la squadra di Pirlo mette in gioco una grande fetta della propria stagione anche se il decimo scudetto consecutivo dopo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 2 marzo 2021) Per la Juve una gara da non sbagliare contro lonella prima di tre gare consecutive allo Stadium e se quella contro i liguri sembra sulla carta la più facile, contro Lazio e Porto la squadra di Pirlo mette in gioco una grande fetta della propria stagione anche se il decimo scudetto consecutivo dopo InfoBetting: Scommesse Sportive e

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : RECAP ?? Le parole di Mister @Pirlo_official pre #JuveSpezia ?? - juventusfc : ?????? ?????? ????????? Quello che c'è da sapre su #JuveSpezia ?? - kajirwe : RT @giftayo22: Juventus vs Spezia ?? - GoalItalia : Problema nel riscaldamento, De Ligt out per #JuveSpezia: al suo posto in campo Frabotta ???? -