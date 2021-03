Juventus | Paratici | «Cambiamo ciclo e vinciamo Pirlo? Gli piace la pressione»

(Di martedì 2 marzo 2021) Fabio, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Fabio, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Spezia. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 VITTORIA – «Il risultato conta moltissimo, ma per raggiungerlo bisogna allenarsi bene, avere una rosa competitiva. Noi seguiamo questa idea, anche stasera sarà una partita come le altre. Noi la giocheremo al massimo come sempre e cercheremo di portare a casa i tre punti». MOMENTO PIU’ DELICATO – «Conservativo il momento non è. Siamo qua da 11 anni, abbiamo già cambiato 3/4 volte nei cicli e siamo sempre riusciti a vincere. Quest’anno abbiamo rinnovato, siamo coscienti di quello ...

...le fasce e guarda ad un giovane spagnolo con il contratto in scadenza nel 2022 Laha la ... Per questo in vista del calciomercato estivo,lavora anche per coprire la falla esterni nella ...Calciomercato, marzo sarà il mese decisivo per il futuro bianconero. In ballo i rinnovi e possibili ritorni Nei prossimi giorni si deciderà il destino bianconero. In ballo c'è il futuro societario con l'...Paratici: "Pirlo gode della pressione" "A Pirlo la pressione piace, come a tutti a questi livelli, e ne gode. La squadra cerca di avere una certa linea di gioco, la porta avanti con convizione. Le ...Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Spezia: le sue dichiarazioni ...